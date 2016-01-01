لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا



محمود عبد المنعم كهربا محمود عبد المنعم كهربا

دافع الإعلامي محمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي عن محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الأهلي عقب إهداره لـ فرصة محققة للفريق أمس أمام الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وأكد شبانة في تصريحات إذاعية عبر برنامج " من الآخر" أن كهربا لاعب مميز ومهاجم محترف ولكن المباراة كانت تحت ضغوط صعبة للغاية مشددا أن كهربا كان بإمكانه التسجيل ولكن رهبته من الجماهير الموجودة في الملعب حالت دون ذلك.



وأضاف شبانة أن أي لاعب في مكان كهربا كان سيهدر تلك الفرصة مشددا أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لم يكن يستطيع تسجيل الهدف.

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حسم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الجوهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائى كثانى المجموعة بعد أن جمع 11 نقطة محتلا بها المركز الثانى خلف النجم الساحلى متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة .