

افتتاح أول مطعم جميع موظفيه من الروبوت فى الصين افتتاح أول مطعم جميع موظفيه من الروبوت فى الصين

أعلنت الصين عن افتتاح أول مطعم تتوفر فيه جميع الخدمات بواسطة الروبوت فى مدينة (دونجقوان) بمقاطعة (قوانجدونج) جنوبى البلاد.



ويستخدم المطعم الذي يحمل اسم (فودوم)- وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء- 46 نوعًا مختلفًا من الروبوتات التي تقدم خدمات وظيفية مختلفة، من بينها: الترحيب بالعملاء على الأبواب، وطهي الطعام، وصنع المشروبات وتقديم الطلبات لهم.



وذكرت الشبكة أنه يمكن لأجهزة الكمبيوتر الموحدة جعل الروبوتات تتحكم فى مذاق الطعام بشكل أفضل من البشر.