تطوير أول روبوت نصف بشرى لإرساله إلى الفضاء

خطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية خطوة عملاقة في تطوير الروبوتات، بعد تطويرها أول روبوت نصف بشري لإرساله إلى الفضاء في وقت لاحق.
وتتميز "فيموميترا" وهي آلة بشرية، بإتقانها لغتين، ومقدرتها على التعرف على البشر والإجابة عن كمية هائلة من الأسئلة، وذلك بغرض إجراء تجارب فضائية، قبل أن تطلق الهند أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في 2022.
وذكرت صحيفة الهند اليوم، أن العلماء كشفوا عن "فيموميترا" التي استقبلت الحضور قائلة: "مرحبًا، أنا فيموميترا، أول نموذج نصف بشري"، في حدث إعلامي نُظم الأربعاء الماضي.
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