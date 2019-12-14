استقرار سعر صرف الريال السعودي

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استقرار سعر صرف الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى في البنك الأهلى 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وبلغ السعر في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، خلال نهاية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

المصدر: الدستور

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