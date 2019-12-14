قال هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إنَّ أسعار اللحوم تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق، اليوم الأحد.
وأضاف «عبدالباسط» لـ«الدستور» أن سعر اللحم الكندوز بين 110 و130 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيهًا.
وسجل السجق 110-125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدي بين 100-125 جنيهًا.
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التعليقات على أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز بـ110 جنيهات
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