

وكيل هيونداي يعلن عن تخفيض أسعار "كريتا" الجديدة في فبراير وكيل هيونداي يعلن عن تخفيض أسعار "كريتا" الجديدة في فبراير

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، عن تخفيض أسعار نسخة 2020 من سيارتها كريتا الرياضية متعددة الاستخدامات.



ووفقا للمعلن من قبل الوكيل المحلي تنخفض أسعار جميع فئات هيونداي كريتا الجديدة في فبراير الجاري بقيمة 13.000 جنيه.



وتبدأ أسعار كريتا من 329.000 بدلًا 343.000 جنيه للفئة القياسية، و 349.900 مقارنة بـ363.000 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي 375.000 جنيه بدلًا من 388.000 جنيه.

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وبعد التخفيض أصبح السعر الرسمي للفئة الرابعة395.000 جنيبه مقارنة بـ408.000 جنيه، أما سعر الفئة الأعلى تجهيزًا بات 405.000 جنيه بدلًا من 418.000 جنيه.هيونداي كريتا تقدم في الأسواق المصرية بمحرك سعة 1.6 لتر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات بقوة 123 حصان، 151 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.وتتسارع كريتا من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 169 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.1 من الوقود لكل 100 كيلومتر.وتأتي السيارة بمجموعة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية لحماية الركاب، ونظام فرامل مانعة للانغلاق - ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل -EBD ونظام إيموبليزر ضد السرقة وفوانيس ضباب أمامية.ويتوفر بالمقصورة مشغل أقراص مدمجة، مدخل توصيل - USB، خاصية توصيل الأجهزة الذكية لاسلكيا - بلوتوث، خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف المحرك متوفرة لـ"كاريتا"، التحكم في بعض الوظائف من خلال عجلة القيادة.