

مرسيدس g63 .. الشركة تكشف أسباب عدم فتح الإيرباج فى حادث سيارة خالد بشارة مرسيدس g63 .. الشركة تكشف أسباب عدم فتح الإيرباج فى حادث سيارة خالد بشارة

أثار حادث وفاة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لـ شركة أوراسكوم بعد اصطدام سيارته مرسيدس g63 بسيارة نقل علي الطريق الدائري باتجاه ميدان الرماية بالجيزة تسأولات عديدة من قبل عشاق سيارات مرسيدس حول عدم فتح الإيرباج الخاص بالسيارة مرسيدس g63 الفارهة من mercedes g class حيث استنكر بعضهم عدم فتح الوسائد الهوائية "air bag" خلال الحادث.







حيث أكد المهندس إسلام الحباك مدير تدريب مرسيدس بنز بـ " أبو رواش" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن شركات السيارات لا تصمم المركبات تتحمل الحوادث مع النقل الثقيل، ومن الطبيعي تعرض السيارات لأضرار بالغة وخطيرة إثر اصطدامها بمركبات النقل الثقيل، مثلما حدث للسيارة مرسيدس g63 الخاصة بـ خالد بشارة .

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وتابع المهندس الحباك، أن صور حادث السيارة مرسيدس g63 توضح أثر الصدمة العنيفة في باب السائق، لافتا إلي أن شركة مرسيدس متطورة للغاية في تصميم وصناعة الوسائد الهوائية، فتمثل كل وسادة هوائية وظيفة حماية داخل السيارة، ما يفسر عدم فتح الوسائد الهوائية الخاصة بطارة القيادة والتابلوه، حيث لم تتعرض مقدمة السيارة لأي تصادم.وأوضح، أن السيارة مرسيدس g63 لا تحتوي علي أي وسائد هوائية في الأبواب، ولكنه في القوائم العلوية للسيارة مرسيدس g63 وهي تنفجر وتفتح فقط في حال انقلاب المركبة على ذلك الجانب أو على السقف، مضيفا أن الحادث كان مباشرة في باب السائق وتلك الأنواع من الحوادث في الأغلب ما تكون قاتلة ولا يستطيع أي إيرباج حماية السائق.وقد أشار المهندس إسلام الحباك إلي أن موديل مرسيدس g63 يعد من أقوي وأمن الموديلات الخاصة بشركة مرسيدس ولكن حادث سيارة خالد بشارة كانت شديدة وموضحة بالصورة التى تم تداولها للسيارة ، مرسيدس g63 منوها إلي أن مقدمة المنطقة المتضررة فقط في السيارة هي التي تعرضت للحادث ولم تصب بأي أضرار في الباقي إجزاء السيارة.ويذكر أن المهندس خالد بشارة مواليد 1971 وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في علوم الحاسب كما شغل خالد بشارة منصب العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة كما أنه أحد أعضاء مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم القابضة منذ عام 2003 وعضو مجلس إدارة بشركة ويند للاتصالات.تم تعيين خالد بشارة مديرًا عامًا للعمليات لدى أوراسكوم تيليكوم في أبريل 2009 كما يشغل خالد بشارة منصب مدير عام العمليات لشركة ويند للاتصالات ويتمتع خالد بشارة بخبرات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات علاوة على خبراته في تنظيم المشاريع