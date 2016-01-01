تراجعت أسعار hyundai creta خلال الساعات القليلة الماضية في مصر وهي السيارة التي تعرض في مصر كموديلات 2020 حيث تسعي الشركة من خلال هذا التخفيض الي جعل السيارة أكثر قدرة على المنافسة في مصر في ظل أن مبيعاتها لم تصل لمستوى مبيعات مثل توسان التي تعتلي صدارة فئتها في مصر بل وصدارة فئة الـSUV بشكل عام.
وجاء انخفاض سعر السيارة كالتالي :
هيونداي كريتا GL BaseLine وتراجع سعرها بقيمة 13.100 ألف جنيه من 343 ألف جنيه الي 329.900 ألف جنيه
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التعليقات على هيونداي كريتا 2020 hyundai creta تتراجع 13 ألف جنيه.. صور
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