

دراسة: انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدى لمعاناتهم من خطر ضيق التنفس لاحقا دراسة: انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدى لمعاناتهم من خطر ضيق التنفس لاحقا

توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأطفال الذين يولدون بأوزان منخفضة يكونون أكثر عرضة لضعف اللياقة البدنية فى وقت لاحق من الحياة، مقارنة بأقرانهم من ذوي الوزن الطبيعي.



ووجد أن التمتع باللياقة الجيدة للقلب والجهاز التنفسي يعد من العوامل الهامة للحفاظ على الصحة، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والوفاة المبكرة.



وشدد الباحثون على أنه من المثير للقلق أن اللياقة القلبية التنفسية تنخفض على مستوى العالم، سواء بالنسبة للشباب أو البالغين.

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وقد أظهرت الدراسة الحديثة - التي نشرت فى عدد فبراير من مجلة (جاما) الطبية - أن نسبة البالغين السويديين ذوي اللياقة البدنية القلبية التنفسية المنخفضة تضاعفت تقريبا من 27% عام 1995 إلى 46% عام 2017.ووفقا للدراسة، حدد الباحثون كلا من الخمول البدني والعوامل الوراثية كمحددات مهمة.. فقد تم ربط الولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة، بالكفاءة القلبية التنفسية المنخفضة فى وقت لاحق من الحياة.