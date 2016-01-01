توصل باحثون أمريكيون إلى أن الأطفال الذين يولدون بأوزان منخفضة يكونون أكثر عرضة لضعف اللياقة البدنية فى وقت لاحق من الحياة، مقارنة بأقرانهم من ذوي الوزن الطبيعي.
ووجد أن التمتع باللياقة الجيدة للقلب والجهاز التنفسي يعد من العوامل الهامة للحفاظ على الصحة، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والوفاة المبكرة.
وشدد الباحثون على أنه من المثير للقلق أن اللياقة القلبية التنفسية تنخفض على مستوى العالم، سواء بالنسبة للشباب أو البالغين.
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التعليقات على دراسة: انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدى لمعاناتهم من خطر ضيق التنفس لاحقا
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