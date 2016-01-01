هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

آخر الأخباراخبار منوعة › هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

صورة الخبر: هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض
هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن تتوافر بها كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل الفول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض.

المقادير لعجة البطاطس بالبيض:-
3 حبة متوسطة بطاطس
5 بيضات
3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة أو زيت
ملح
فلفل أسود
حضري العجة المصري بدون فرن

خطوات التحضير
نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
نقشر البطاطس، ونقطع مكعبات صغيرة، ونغسلها جيدًا، ثم نصفيها من الماء.
في مقلاه على نار متوسطة، نضع الزبدة حتى تسخن "تقدح".
نضع البطاطس في المقلاه، ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تصبح نصف سوا.
نرفع البطاطس من على النار ليهدأ قليلًا.
في بولة متوسطة، نخفق البيض، ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدًا.
نضيف البطاطس إلى بولة البيض، ونقلبهم جيدًا.
في صينية غير قابلة للإلتصاق مقاس 24، نصب خليط البيض بالبطاطس.
نغطي الصينية بورق الفويل، وندخلها الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.
نخرج عجة البطاطس بالبيض من الفرن، ونقدمها ساخنة

المقادير لعمل الفول بالزيت الحار:-

1 كوب كبير فول
2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت حار (30 مل)
عصير حبة ليمونة واحدة متوسطة الحجم
1 حبة فلفل حار مقطع
1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* ملح
1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* كمون
1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* شطة
نصف فص ثوم مفروم
بقدونس مفروم للتزيين "اختياري"

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15637

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager