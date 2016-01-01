

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض هنفطر إيه النهاردة.. فول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات التى يجب أن تتوافر بها كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل الفول بالزيت الحار مع عجة البطاطس بالبيض.



المقادير لعجة البطاطس بالبيض:-

3 حبة متوسطة بطاطس

5 بيضات

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زبدة أو زيت

ملح

فلفل أسود

حضري العجة المصري بدون فرن



خطوات التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نقشر البطاطس، ونقطع مكعبات صغيرة، ونغسلها جيدًا، ثم نصفيها من الماء.

في مقلاه على نار متوسطة، نضع الزبدة حتى تسخن "تقدح".

نضع البطاطس في المقلاه، ونقلبها لمدة 10 دقائق حتى تصبح نصف سوا.

نرفع البطاطس من على النار ليهدأ قليلًا.

في بولة متوسطة، نخفق البيض، ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود، ونخلطهم جيدًا.

نضيف البطاطس إلى بولة البيض، ونقلبهم جيدًا.

في صينية غير قابلة للإلتصاق مقاس 24، نصب خليط البيض بالبطاطس.

نغطي الصينية بورق الفويل، وندخلها الفرن لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تنضج.

نخرج عجة البطاطس بالبيض من الفرن، ونقدمها ساخنة

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المقادير لعمل الفول بالزيت الحار:-1 كوب كبير فول2 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت حار (30 مل)عصير حبة ليمونة واحدة متوسطة الحجم1 حبة فلفل حار مقطع1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* ملح1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* كمون1 ملعقة صغيرة *ملعقة شاي* شطةنصف فص ثوم مفرومبقدونس مفروم للتزيين "اختياري"