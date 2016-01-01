عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل قيام تركيا بإجلاء 42 مواطنا تركيا وأجنبيا من ووهان الصينية.
وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن طائرة خاصة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت منها وعلى متنها 42 شخصا.
الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".
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التعليقات على شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا
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