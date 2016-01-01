شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

آخر الأخباراخبار منوعة › شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

صورة الخبر: شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا
شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن تفاصيل قيام تركيا بإجلاء 42 مواطنا تركيا وأجنبيا من ووهان الصينية.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن طائرة خاصة لإجلاء الرعايا الأتراك من مدينة ووهان الصينية، أقلعت منها وعلى متنها 42 شخصا.

الطائرة المرسلة لإجلاء المواطنين أقلعت من ووهان، وعلى متنها 42 شخصا (بينهم مواطنون من أذربيجان، وألبانيا، وجورجيا) فيما تراجع 6 أشخاص عن قرار العودة بمحض إرادتهم".

وكشف وزير الصحة التركى بعدم رصد أي من أعراض "كورونا" لدى الأشخاص الذين يجري إجلاؤهم، عقب إخضاعهم لفحص طبي من قبل فريق طبي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، وصول طائرة عملاقة تابعة للقوات المسلحة، فجر أمس السبت، إلى مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، لإجلاء الرعايا الأتراك، في ظل انتشار فيروس "كورونا الجديد" في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة على متنها فريق طبي يشرف على فحص ومراقبة الحالة الصحية للمواطنين الأتراك في طريق العودة إلى البلاد.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. تركيا تجلي رعاياها من ووهان الصينية بعد تفشى كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87742

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager