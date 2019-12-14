تراجع جماعى لأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 697 جنيها

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تراجع جماعى لأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 697 جنيها

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأحد 2- 2 -2020، عن أسعار الذهب.

وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم الأحد بمحلات الصاغة بمتوسط 8.5 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا كأعلي قيمة سعرية له بـ697 جنيها اليوم بعد أن وصلت لـ 705.55 بتراجع بلغ 8.55 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لـ 797 جنيها بعد أن وصل لـ 806.35 جنيه بإنخفاض قدره 9.35 جنيه.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 كأعلي قيمة سعرية له بـ 597 جنيها بعد أن كان 604.8 جنيه بفارق 7.8 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 465 جنيها بعد أن كان 470.4 جنيه بفارق5.4 جنيه.

في المقابل وصل سعر الجنيه الذهب نحو 5567 جنيها و أوقية الذهب بـ 24.8 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 796.6 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

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