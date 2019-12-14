استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأحد 2- 2 -2020، عن أسعار الذهب.
وتراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية أول أيام الأسبوع والمحددة اليوم الأحد بمحلات الصاغة بمتوسط 8.5 جنيه.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا كأعلي قيمة سعرية له بـ697 جنيها اليوم بعد أن وصلت لـ 705.55 بتراجع بلغ 8.55 جنيه.
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التعليقات على تراجع جماعى لأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 697 جنيها
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