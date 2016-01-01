هل تكره قراءة القرآن في أوقات الكراهة.. علي جمعة يجيب



قراءة القرآن قراءة القرآن



ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه : " هل تكره قراءة القرآن في أوقات الكراهة "؟.



ورد الشيخ علي جمعة : قائلا: أوقات الكراهة تكون فقط للصلاة أم الأذكار وقراءة القرآن فليس لها أوقات كراهة ويجوز قراءتها في أي وقت ، ويجوز قراءة القرآن بدون وضوء ولكن لا يمس المصحف وإن كان الأفضل الوضوء أما الأذكار لا يشترط فيها الوضوء او الطهارة فيجوز ترديدها على أي وضع .



هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء سواء كان من المصحف أو الموبايل

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سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف؛ عملًا بقول الله- تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.وأضاف وسام، في إجابته على سؤال «هل يجب الوضوء عند قراءة القرأن من المصحف ؟»، أن الوضوء في هذه الحالة ليس واجبًا من أجل التلاوة وإنما هو واجب من أجل مس المصحف، وذلك عند جمهور الفقهاء أن غير المتوضأ لا يمس المصحف الورقي، وذلك إذا قرأ من حفظه أو من خلال الهاتف فالهاتف ليس بمصحف.وتابع: إن قراءة القرآن بغير وضوء جائز شرعا فيجوز ترديد آيات من القرآن وأنت تسير في الشارع على غير وضوء وأنت تقرأ من الهاتف المحمول على غير وضوء.هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآنومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن الكريم لا يشترط لها تغطية الشعر مثل الصلاة، ولكن يمكن القول إنها من آداب قراءة القرآن ولكن ليس واجبًا.وأضاف الشيخ أحمد وسام، في إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة القرآن دون غطاء الرأس؟»، أن قراءة القرآن والصلاة كلاهما عبادات ولكن لا يشترط لقراءة القرآن تغطية الشعر مثلما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها ستر البدن بأكمله.وأشار الشيخ أحمد وسام إلى أنه يجوز قراءة القرآن دون أن تغطي المرأة رأسها فهذا من آداب التلاوة وليس من الواجب.هل يجوز ترديد الأذكار في فترة الحيض أو النفاس أو الجنابةقال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة يحرم عليه قراءة القرآن لكن الذكر ليس له حالة ولا وقت، فالإنسان يذكر الله بلسانه و يردد الأذكار ولا شيء في ذلك.وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه عبر فضائية " أزهري" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال، والذكر مستمر في أي وقت.وتابع: أن المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الآذان وغيره من الأذكار.