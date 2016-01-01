اعترافات خطيرة لـ عزة عفيفي المنشقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي.. فيديو



اعترافات خطيرة لـ عزة عفيفي اعترافات خطيرة لـ عزة عفيفي

عرضت الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لـ الإخوانية المنشقة عن التنظيم الإرهابي عزة عفيفي وهى تكشف عن معلومات خطيرة عن الجماعة الإرهابية.



وظهرت عزة عفيفي خلال الفيديو وهى تقول:"بمجرد أن إنشق زوجى عن الإخوان قررت الجماعة عزلى فى الوقت الذي كانوا يعولون فيه على إمراة إخوانية أخرى إرتكبت ذنب يهتز له عرش الرحمن ومع ذلك كان يثقون بها".



وتابعت:"فى البداية كنت حزينة لعزالى عن تنظيم الإخوان بإعتبارها عالم مثالى ولكن تبين لي بعد ذلك أنهم منافقين وكاذبين".

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وأكملت:"أنا نادمة على كل لحظة قضيتها مع جماعة الإخوان الإرهابية، ورأيت العالم بصورة طبيعة عكس ماكان يصور لي".وقالت امانى الخياط ،:"التنظيم الإرهابي يؤكد دونية المرأة الإخوانية، وذلك من خلال تصدير كوادر على هيئة زينب الغزالى وعزة الجرف الذين يبيعون أنفسهم من أجل أفكار الجماعة الإرهابية".وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم."الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.