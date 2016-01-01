عرضت الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، فيديو لـ الإخوانية المنشقة عن التنظيم الإرهابي عزة عفيفي وهى تكشف عن معلومات خطيرة عن الجماعة الإرهابية.
وظهرت عزة عفيفي خلال الفيديو وهى تقول:"بمجرد أن إنشق زوجى عن الإخوان قررت الجماعة عزلى فى الوقت الذي كانوا يعولون فيه على إمراة إخوانية أخرى إرتكبت ذنب يهتز له عرش الرحمن ومع ذلك كان يثقون بها".
وتابعت:"فى البداية كنت حزينة لعزالى عن تنظيم الإخوان بإعتبارها عالم مثالى ولكن تبين لي بعد ذلك أنهم منافقين وكاذبين".
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التعليقات على اعترافات خطيرة لـ عزة عفيفي المنشقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي.. فيديو
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