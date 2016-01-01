أول متعافية من فيروس كورونا تروي رحلة علاجها وطرق الوقاية

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بعد تفشي فيروس كورونا المستحدث في بقاع الصين، ومن ثم لدول مختلفة حول العالم، أثار ذلك ذعر الكثيرين، تروي أول متعافية من الفيروس الغامض تجربتها مع المرض وتستعرض طرق للوقاية لتهدأ من روع العالم.



نصحت أول صينية تتعافي من فيروس "كورونا" بعدم الخوف، والوقاية منه بأفضل طريقة ممكنة، بارتداء قناع وغسل اليدين والتوجه للمستشفى فورا إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى.



وقالت هو جيانج البالغة من العمر 44 سنة، بعد شفائها من فيروس "كورونا" الجديد، تجربة معناتها وعلاجها من هذا المرض في مقابلة مع وكالة "شينخوا" الصينية، وفقًا لما نشرته روسيا اليوم.

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وأوضحت أن زوجها لاحظ الإعياء عليها عندما توجهت في 15 يناير إلى المنزل للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، عندما التقاها في محطة سكة حديد المقاطعة لاستقبالها، لكنه رأى أنها ليست على ما يرام، ونقلها على الفور إلى مستشفى محلي، واستمر العلاج لعدة أيام ولكن دون جدوى.اقرأ أيضًا: هل تحد من الكورونا؟.. إليك أنواع الكمامات الطبية وأكثرهم فائدةفي 21 يناير، تم نقلها إلى مستشفى سانسيا المركزي في وانزهو، حيث تم عزلها وتشخيص مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس "كورونا"، وكانت أول مريضة بهذا المرض في تشونغتشينغ، وكان الأطباء والممرضات يعاملونها برعاية خاصة.وكشفت جيانج أن الأطباء أعطوها علاجا مضادا للفيروسات ومضادا للعدوى في نفس الوقت، واستخدموا طرق الطب الصيني التقليدي وفي الأيام الأخيرة، تغيرت جميع الأعراض إلى الأفضل وبعد ذلك قال لها الأطباء إنه يمكنها الخروج من المستشفى، ولم يأخذ الأطباء أي مال منها على علاجها.وختمت جيانج بالقول: "يسألونني ما إذا كان هذا المرض فظيعا؟ أعتقد أن أهم شيء هو عدم الخوف منه، والأهم هو حماية نفسك بأفضل طريقة ممكنة، من المهم جدا ارتداء قناع وغسل يديك كثيرا، إذا ارتفعت درجة الحرارة، وبدأ السعال وأعراض أخرى، فيجب الذهاب إلى المستشفى على الفور، لا داعي للقلق من أنك معزول، وعليك الحفاظ على مزاج جيد، وفعل ما يقوله الأطباء، يجب أن نثق بالأطباء، وحينها سوف تتحسن بالتأكيد".