

أيهما أفضل لمتبعي الدايت.. الأسماك أم اللحوم أم الدجاج؟ أيهما أفضل لمتبعي الدايت.. الأسماك أم اللحوم أم الدجاج؟

حيرة يقع بها متبعي الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، بسبب نوع البروتين الأفضل لديهم ليساعدهم على فقدان الوزن ويمد جسمهم بالفوائد الصحية التي يحتاجونها.



في التقرير التالي، تستعرض الدكتورة ضحى عبده محمد، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، ترتيب البروتينات التي يمكن تناولها أثناء اتباع الدايت، وأفضل النصائح لمتبعي الدايت.



على رأس القائمة تأتي الأسماك

الأسماك من البروتينات المشبعة وسهلة الامتصاص، وبالتالي من أكثر أنواع البروتينات فائدة وتساعد على إنقاص الوزن أثناء اتباع حميات غذائية لانقاص الوزن، ومن أفضل الأنواع التي يمكن تناولها سمك الماكريل والبلطي، مع الحرص على تناول السمك مشوي وتجنب تناول المقلي تماما، هذا بالإضافة إلى أهمية تناول السلطة.

قد يعجبك أيضا...

في المرتبة الثانية يأتي الدجاجيمكن تناول صدر الدجاج منزوع الجلد أثناء اتباع الدايت، والابتعاد عن الورك لما يحتويه من سعرات حرارية أعلى من الصدر، مع الحرص على تناوله بطريقة مناسبة للدايت إما مشوي أو مسلوق، كما أن الدجاج لا يسبب مشكلات للجسم ولا للمعدة، لأنها من البروتينات الجيدة.في المرتبة الأخيرة تأتي اللحوم الحمراءالإفراط في تناول اللحوم الحمراء، يسبب ترسب حامض اليوريك في الجسم مسببا الإصابة بمرض النقرس، لذلك من الأفضل تجنب الإفراط في تناولها، والاكتفاء بتناول قطعة صغيرة في الأسبوع لتجنب الإصابة بالأمراض أو حدوث اضطرابات بالمعدة.وتشير أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه من الجيد أيضا تناول البروتينات النباتية مثل الفول والعدس وغيرها أثناء اتباع أنظمة انقاص الوزن، لأن الجسم يحتاج لها ولكن مع الحرص على تحضيرها بطرق مناسبة للدايت.نصائح لاتباع نظام غذائي جيد1-تناول الخبز البلدي والابتعاد عن الأنواع الآخرى لأنه يعتبر من أفضل أنواع الخبز المناسبة للدايت.2-الحرص على تناول الخضروات والفواكه الطازجة والإكثار منها أثناء اتباع الحميات الغذائية لانقاص الوزن.3-تجنب تناول الطعام عقب الثامنة مساءً، وذلك لضمان سرعة حرق الطعام، ويمكن عند الشعور بالجوع تناول الفواكه أو الخضروات.4-الحرص على تحضير الطعام بطرق صحية خالية من الزيوت والدهون لتجنب زيادة الوزن.5-ممارسة الرياضة للمساعدة على انقاص الوزن.