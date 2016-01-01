يصل لحصوات الكلى والجفاف.. كيف يؤثر الشاي المثلج على الصحة؟



الشاي المثلج الشاي المثلج

الشاي المثلج من المشروبات التي يفضل الكثير تناوله، نظرًا لمذاقه اللذيذ، ونكهاته المختلفة، وتعدد أنواعه ما بين الأخضر، والأحمر، والأبيض، ولكن هناك بعض الأضرار الصحية التي يسببها الشاي المثلج لمتناوليه، أو على الأقل يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بها، فما تلك الأمراض؟



يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية كيف يضر الشاي المثلج بأنواعه المختلفة لصحة الجسم، بحسب موقع "Medical news today".



الأضرار التي يسببها الشاي المثلج

على الرغم من وجود العديد من الفوائد التي يقدمها الشاي المثلج لدعم صحة الجسم، إلا أن متناولي الشاي المثلج قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض، ومنها:

قد يعجبك أيضا...

اقرأ أيضًا: فوائد متعددة للشاي المثلج.. إليك أنواعه وطرق تحضيرهتكوين حصوات الكلىأثبتت الدراسات التي أجريت حديثًا حول تأثير تناول الشاي المثلج على صحة الجسم، أنه يحتوي على كمية كبيرة من حمض الأوكساليك الذي في حال تناول كميات كبيرة منه، يتسبب في إحداث ضرر كبير على الكلى، لأن تلك المادة تعد السبب الرئيسي لتكوين حصوات الكلى، مما يتسبب في اختلال وظائفها، وعدم قدرتها على إتمام مهامها بشكل طبيعي.وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى حد الإصابة بالفشل الكلوي، نتيجة تكون الحصوات، بسبب تجمع الأملاح المعدنية في الكلي، والتي قد تنتقل إلى الحالب، ومنه إلى المثانة، وتسبب الشعور بالآلام.لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، الابتعاد عن تناول الشاي المثلج، حتى لا يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات تضر بالكلى، وبالتالي صحة الجسم بالكامل، مع ضرورة تناول كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي يحتوي عل نسب كبيرة من عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقيليل عملية امتصاص حمض الاوكساليك الذي يسبب تكون حصوات الكلى.وبالمقارنة بين الرجال والنساء، نجد أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بحصى الكلى بمقدار أربعة أضعاف، ويزيد الخطر بشكل كبير عند كبار السن، أما الجنس الآخر، فالنساء اللائي لديهن مستويات منخفضة من الأستروجين خاصة في حالات انقطاع الطمث، وأولئك اللواتي تتم إزالة المبيض لديهن أيضًا أكثر عرضة للإصابة.الجفافيحتوي الشاي المثلج على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يسبب الإصابة بالجفاف، مما يؤدي إلى:- الشعور بالصداع.- ضعف الذاكرة.- فقدان القدرة على التركيز.- جفاف الجلد.- الإصابة بالإمساك.