هاكرز يخترقون موقع وزارة الصحة: "معلوماتك تخصنا.. فاحذر"

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صورة الخبر: وزارة الصحة
وزارة الصحة


تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة، للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، ما تسبب في تعطله عن العمل.

وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وقال مصدر بوزارة الصحة، إنه يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.

المصدر: مصراوي

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