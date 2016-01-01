ساعة الخروج.. هكذا عاشت بريطانيا لحظة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي



بريكست بريكست



دقت ساعة "بيج بن" الحادية عشر من العاصمة لندن واحتشد الآلاف من مؤيدي بريكست أمام مبنى البرلمان البريطاني، واحتفلوا على وقع التصفيق والنشيد الوطني بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.







وبدأ المحتشدون حول قصر ويستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، العدّ التنازلي ليعلو في نهايته التصفيق والهتاف وصيحات الفرح، مصحوبة بإطلاق بالونات في السماء وتبادل العناق.

قد يعجبك أيضا...

وردد مؤيدو بريكست، الذين رفعوا الأعلام البريطانية والإنجليزية كلمات النشيد الوطني "ليحفظ الله الملكة" التي عرضت أمامهم على شاشة عملاقة، قبل أن يطلقوا العنان للألعاب النارية.وحاول رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من أشدّ المؤيّدين لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، أن يظهر بمظهر الشخصية الجامعة في بلد تسبّب فيه ملف بريكست بشرخ عميق.واحتفل جونسون بوقوع الطلاق بين بروكسل ولندن بحفل استقبال متواضع بمقره في داونينج ستريت.ونظّم الحفل الجماهيري أمام مبنى البرلمان عتاة المتحمّسين لبريكست يقودهم نايجل فاراج، الذي خسر بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي مقعده في البرلمان الأوروبي، لكنّه حقّق حلمه القديم.وقال فاراج في كلمة أمام الحشد إنّ "هذه أهمّ لحظة في التاريخ الحديث" للمملكة المتحدة، مضيفًا على وقع تصفيق شديد "لقد فعلناها.. لقد انتصرت الديمقراطية".وإذ كان عدد من مؤيّدي بريكست أحرقوا خلال النهار العلم الأوروبي، فإنّ الأجواء التي سادت احتفالات المساء تميّزت بالفرح والصخب.