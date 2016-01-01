جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنجح فى تطوير نظام ذكى للإنذار المبكر

مع مطلع العام الجديد وتزامنًا مع التوجه العام للدولة نحو الدخول فى عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعى، تمكنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أن تخطو خطوات واسعة فى مجالات التحول إلى جامعة ذكية، وذلك تحت رعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس الأمناء، حيث إنه فى هذا الصدد انتهى مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من تطوير "نظام ذكى" للإنذار المبكر والتنبيه بالمخاطر والقيام بتنفذه وفق برنامج زمنى يستهدف تطوير الأداء داخل الجامعة.
صرح بذلك الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، وأضاف أن هذا النظام يعمل على ضبط الأداء داخل الجامعة فى ظل الاهتمام بالعمل وفق أحدث ما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا من أجل النهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل، وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالى، إلى جانب القيام بدمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة فى المجالات التكنولوجية الناشئة.
وأوضح أن هذا النظام "الذكى" للإنذار المبكر والتنبيه بالمخاطر تم ابتكاره لتطويع تكنولوجيا "إنترنت الأشياء للإنذار المبكر" عن بعد بوجود ولفت الأنظار إلى وجود أي مشكلات تتعلق بانقطاع التيار عن مركز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالجامعة أو وجود بوادر حريق أو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة داخل مركز بيانات الجامعة عن القيم المقننة لتلك القياسات.
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