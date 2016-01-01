بنسبة نجاح 77.5%.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية



اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019 /2020، بنسبة نجاح بلغت 77.5%، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.



ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.



وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وجميع المستلزمات التعليمية، مطالبًا بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.

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وأكد أشرف عطية أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة لخفض الكثافة الطلابية بالفصول من أجل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، وخاصة بعد موافقة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على إنشاء 6 مدارس بـ 73 فصلا وبتكلفة إجمالية 36.2 مليون جنيه.كما سيتم بالتوازى أيضًا تسليم مواقع العمل لإنشاء 8 مدارس جديدة تضم 96 فصلا وبتكلفة إجمالية 52.2 مليون جنيه، موضحًا بأنه سيتم أيضًا تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لـ 6 مدارس بـ 123 فصلا، وبتكلفة 62 مليون جنيه، كما سيتم أيضًا طرح إجراء الصيانة الشاملة لـ 27 مدرسة أخرى، علاوة على الانتهاء من تسليم 2550 تختة جديدة طبقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم توزيعها على المدارس التى تعانى من وجود عجز فى المقاعد المدرسية.ومن جانبه صرح السيد الفيومى بأن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول فى الشهادة الإعدادية بلغ 24 ألفا و11 طالبا وطالبة، حضر منهم 23 ألفا و755 طالبا وطالبة، فيما نجح منهم 18 ألفا و410 طلاب وطالبات بمدارس التعليم العام واللغات، لافتًا إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (المكفوفين) فقد بلغت نسبة النجاح 100%، أما نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للتربية الخاصة (الصم وضعاف السمع) فقد بلغت 100% أيضًا، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 62%.