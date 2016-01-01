بنسبة نجاح 77.5%.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019 /2020، بنسبة نجاح بلغت 77.5%، وذلك بحضور الدكتور السيد الفيومى، مدير عام التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية مدير منطقة أسوان للأبنية التعليمية.
ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.
وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة قبل بدء الفصل الدراسى الثانى، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، بجانب سلامة المبانى المدرسية ودورات المياه والأسوار وجميع المستلزمات التعليمية، مطالبًا بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم خلال الدور الثانى لتحقيق نتائج أفضل للعام الدراسى الحالى.
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