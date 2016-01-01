غدا.. انطلاق المؤتمر الأول لقيادات الشباب 2020 بـ «صيدلة طنطا»



كلية الصيدلة بجامعة طنطا كلية الصيدلة بجامعة طنطا



تنظم كلية الصيدلة بجامعة طنطا ، غدًا الأحد ، المؤتمر الأول لقيادات الشباب الذي يُقام تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية ويستمر على مدار يومين.



يتضمن المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أهمها مهارات القيادة وأخلاقياتها، وأسس العمل التطوعي، ونماذج شبابية ناجحة، ومدى ادراك المهارات الوظيفية الذاتية، وريادة الأعمال والعمل الحر، وتأثير التطور التكنولوچي على العالم، والتعليم الإليكتروني، والأمن المعلوماتي ، والذكاء الصناعي ومدى تأثيره على المجتمعات، ودور الاعلام وتأثيره.



وأوضحت الدكتورة نهلة العشماوي أن المؤتمر يعد تجمع لمحاضرين من ذوي الخبرة والمهارة في القيادة مهمتهم إدارة حلقات للنقاش وعقد محاضرات متميزة عن مهارات القيادة واساليبها واتجاهاتها المختلفة ، كما يتم منح شهادة معتمدة من كلية الصيدلة وجامعة طنطا.