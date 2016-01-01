قبل ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2020.. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة مصورة بالفيديو لطلاب الصف الأول والثانوي ، للترحيب بهم وإطلاعهم على أهداف التغيير المصمم لخدمتهم .

يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار طلاب الصف الاول الثانوي لـ نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 بجميع أنحاء الجمهورية ، والتي من المقرر ان تظهر خلال ساعات .



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أنتم تشهدون معنا نهضة كبيرة في التعليم العام في مصر، ومنحناكم اجهزة التابلت التعليمي لإتاحة نفس الفرصة لكل طالب في مصر لأن يطلع على محتوى بنك المعرفة الرقمي ، وأن يبدأ في إكتساب المهارات بدلًا من اضاعة الوقت والمال فيما لا يفيد.



وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : ان التابلت جزء من منظومة كبيرة جدا تسعى الدولة لتطبيقها عليكم لتقديم خدمة تعليمية أفضل تؤهلكم لسوق العمل .

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وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تم رفع كافة المناهج على بنك المعرفة مع مصادر تعليمية اضافية تفاعلية من لمساعدة طلاب اولى ثانوي على فهم محتوى المناهج.وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الوصول لبنك المعرفة متاح لطلاب اولى ثانوي مجانا عبر التابلت سواء من داخل المدارس من خلال الشبكات والالياف الضوئية التي تم تزويد المدارس بها ، او من خارج المدارس عن طريق شريحة المحمول المجانية التي يتسلمها الطالب مع التابلت.وقال وزير التربية والتعليم : نسعى للانتقال من فكرة الحفظ والتلقين إلى فكرة الفهم و الاستمتاع بالدراسة و التعلم.ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن أسئلة امتحانات أولى ثانوي اختلفت ، حيث انتهى زمن الأسئلة ذات الإجابات النموذجية المحفوظة، وتم استبدالها بأسئلة تقيس الفهم و تساعد الطالب على التفكير والاجابة بنظام الكتاب المفتوح.وقال وزير التربية والتعليم : طلاب أولى ثانوي يلاحظون أن الوزارة تتفاعل وتتواصل معهم بالرسائل من خلال التابلت ، كما يختلف شكل تفاعل الوزارة مع المعلمين ، و سيحتفل طلاب أولى ثانوي بهذا التغيير .https://www.facebook.com/tshawki/videos/10222386473115332/?t=0