

جامعة أسيوط تكشف حقيقة وجود 4 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى الجامعي جامعة أسيوط تكشف حقيقة وجود 4 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى الجامعي

أصدرت إدارة جامعة أسيوط، بيانا رسميا نفت به صحة الخبر الذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أربعة حالات بمستشفى أسيوط الجامعى إثر إصابتهم بإنفلونزا الطيور.







وقالت جامعة أسيوط، في بيانها، "هذا الخبر ليس له أى أساس من الصحة، ولم تشهد مستشفيات أسيوط الجامعية رصد أى حالات إصابة بإنفلونزا الطيور أو كورونا أو أخرى".

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وشددت إدارة جامعة أسيوط، على حرصها الكامل والتام على التعامل بشفافية مطلقة في اطلاع الرأي العام على الأخبار والأحداث اليومية التى تشهدها قطاعات الجامعة عبر الإدارات المختصة.وناشدت جامعة أسيوط، الجميع، عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة وغير معلومة المصدر ، والهادفة الى إثارة الذعر بين أفراد المجتمع.