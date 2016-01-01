أصدرت إدارة جامعة أسيوط، بيانا رسميا نفت به صحة الخبر الذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أربعة حالات بمستشفى أسيوط الجامعى إثر إصابتهم بإنفلونزا الطيور.
وقالت جامعة أسيوط، في بيانها، "هذا الخبر ليس له أى أساس من الصحة، ولم تشهد مستشفيات أسيوط الجامعية رصد أى حالات إصابة بإنفلونزا الطيور أو كورونا أو أخرى".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة أسيوط تكشف حقيقة وجود 4 حالات إصابة بإنفلونزا الطيور بالمستشفى الجامعي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق