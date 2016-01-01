بسبب أمراضهم النفسية.. برنامج علاجي لجنود الاحتلال بعد خدمتهم في الجيش

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن حملات علاجية للجنود المسرحين من الخدمة الذين يعانون من صدمات نفسية إثر التجارب المعقدة التي تعرضوا لها خلال خدمتهم العسكرية.







وذكر موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" عبرية أنه في السابق تم تنظيم ورش عمل من قبل مختلف الجمعيات، معظمها خارج البلاد، وتحمّل الجنود تكاليفها.

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وأوضح أنه حاليًا في خطوة أولى من نوعها، ستنفذ وزارة الجيش والجيش برنامج "مساع بزمان" يهدف الى تحسين قدرة الجنود على الانتقال من الجيش للحياة المدنية، لتعزيز الحصانة النفسية والإجابة على الأسئلة والقضايا التي تقلقهم .وأفاد أنه سيتم إطلاق البرنامج من قبل جمعيات "من أجل الغد" و "ميتاف"، بتمويل من وزارة الجيش وسيشمل جميع الجنود المسرحين الذين خدموا معًا.وأشار الموقع أنه خلال الأشهر القادمة سينفذ الجيش أربع حملات تجريبية لـ 60 مسرحًا من الخدمة، ضمن برنامج مشترك مع قسم وصندوق الجنود المسرحين، ووزارة الجيش وإدارة المشتريات فيها.