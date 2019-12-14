أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

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أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بدعم من مكاسب حققتها أسهم شركات الطيران والتعدين، في اليوم الذي تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا عضويتها التي استمرت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي.



وما زال المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، يتجه

صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي بفعل المخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين والذي أودى حتى الآن بحياة 200 شخص.


وتشجع المستثمرون أيضا من إحجام منظمة الصحة العالمية عن فرض قيود على السفر والتجارة إلى الصين، حتى

المصدر: الوفد

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