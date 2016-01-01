

بعد تراجع أسعارها.. ميتسوبيشي إكليبس تدخل مواجهة مباشرة مع 5 سيارات بعد تراجع أسعارها.. ميتسوبيشي إكليبس تدخل مواجهة مباشرة مع 5 سيارات

أقرت شركة دايموند موتورز، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، تخفيضًا بأسعار أيقونتها إكليبس الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2019.



وتراوحت التخفيضات بين 30.000 و40.000 جنيه على جميع فئات إكليبس، وأصبح سعر الفئة Basic Turbo القياسية 380.000 جنيه بدلاً من 410.000 جنيه، والفئة الثانية F/O Turbo بـ410.000 جنيه بدلًا من 450.000 جنيه.



الفئة الثالثة H/L Turbo 25.000 أصبح سعرها الرسمي 440.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ480.000 جنيه، أما الفئة الرابعة Sport Turbo بات سعرها بـ475.000 جنيه بدلاً من 515.000 جنيه.

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أما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا من ميتسوبيشي إكليبس في مصر فقد أصبح سعرها الجديد وفقًا للتخفيضات 510.000 جنيه بدلًا من 545.000 جنيه.تعتمد ميتسوبيشي إكليبس على محرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.5 لتر معزز بشاحن هواء "تيربو" بقوة إجمالية 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـ CVT من 8 سرعات.وبالإعلان عن تخفيضها، تدخل ميتسوبيشي إكليبس في مواجهة مباشرة مع عدد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المتوفرة في السوق المصري بأسعار تقل عن 400.000 جنيه وتنتمي لعلامات تجارية كورية وفرنسية وغيرها.ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أبرز منافسي إكليبس:هيونداي توسانتوفر مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، أيقونتها "توسان" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2020 بأسعار تبدأ من 399.900 جنيه.الفئة الثانية من توسان متاحة بسعر رسمي 429.900 جنيه، والفئة الثالثة بـ454.900 جنيه، أما الفئة الرابعة فيبلغ سعرها الرسمي 484.900 جنيه، وأسعار الفئة الخامسة 489.900 جنيه.أما هيونداي توسان تيربو الفئة الأولى تباع بـ455.900 جنيه والفئة الثانية بـ509.900 جنيه.تقدم هيونداي توسان في مصر بخيارين من المحركات الأول رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 130 حصان عند 3600 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.وتتسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 186 كيلومترا في الساعة، وتستهلك في المتوسط 8.8 من الوقود لكل 100 كيلومتر.أما الخيار الثاني فهو محرك مزود بشاحن تيربو يبلغ قوته 175 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتأتي بخاصية الدفع الأمامي للعجلات في جميع الفئات ما عدا أعلى فئة LIMITED التي تأتي مزودة بخاصية الدفع الخلفي للعجلات.وتتسارع النسخة التوربينية من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.1 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وتستهلك في المتوسط 7.5 من الوقود لكل 100 كيلومتر.كيا سبورتاجتعد كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات من أكثر السيارات مبيعا في السوق المصري، إذ تحتل المركز الثاني في قائمة الـSUV الأكثر مبيعًا في 11 شهرًا من 2019.تتوفر سبورتاج المقدمة من كيا الكورية في مصر بـ5 فئات من التجهيزات، وجميعها مزود بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصان وسرعة قصوى 201 كم/س، وناقل حركة "ستيبترونيك" من 7 سرعات.وتقدم السيارة الجديدة موديل 2020 لعملاء السوق المحلي بأسعار تبدأ من 394.900.900 جنيه للفئة القياسية، و434.900 للفئة الثانية، و470.000 للفئة الثالثة.أما الفئة الرابعة فيبلغ سعرها الرسمي 474.900 جنيه، فيم تباع الفئة الخامسة كاملة التجهيز بـ484.900 جنيه، والسادسة بـ509.900 جنيه والفئة تي إل الأعلى من سبورتاج بـ519.900 جنيه.رينو كادجارتتوفر رينو كادجار التي تنافس في شريحة سيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسرعة قصوى 192 كم/س، وينقل حركة ناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.وتبدأ أسعار رينو كادجار الرسمية موديل 2020 من 394.000 جنيه للفئة القياسية، و424.000 جنيه للفئة الثانية، بينما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى من كادجار 444.000 جنيه.