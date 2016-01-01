

اشتراها 1.2 مليون شخص وتتوفر بمصر.. أسعار السيارة الأكثر مبيعًا بالعالم في 2019 اشتراها 1.2 مليون شخص وتتوفر بمصر.. أسعار السيارة الأكثر مبيعًا بالعالم في 2019

نشرت صحيفة "gazzetta" الإسبانية تقريرًا رقميًا عن سيارات الركوب "الملاكي" الأكثر مبيعًا في العالم خلال عام 2019 المنقضي، والذي كشف عن استمرار تسيد تويوتا كورولا اليابانية لقائمة الأكثر مبيعًا.



وذكر تقرير الصحيفة الإسبانية أن تويوتا موتور كورب نجحت في تسويق مليون و236.380 سيارة من أيقونتها "كورولا" بمعدل نمو بلغ 4.1% مقارنة بحجم مبيعاتها في 2018، وذلك بفضل عودتها القوية إلى أسواق أوروبا.



وتعد "تويوتا كورولا" سيدان العائلية واحدة من أكثر السيارات شعبية في السوق المصري، وتقدمها تويوتا إيجيبت بخمس فئات من التجهيزات وخيارين من نواقل الحركة يدوي وأوتوماتيك؛ فضلًا عن إتاحة النسخة الهجينة بخيارين من التجهيزات.

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تمتاز تويوتا كورولا 2020 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.تعتمد سيارة تويوتا كورولا التقليدية على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.وتقدم السيارة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.كما تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لا سلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللا سلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.ووفقًا للأسعار الرسمية تباع الفئة الأولى من كورولا المزودة بناقل حركة يدوي بـ290 ألف جنيه.الفئة الثانية من كورولا المزودة بناقل أوتوماتيك يبلغ سعرها 315 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بـ350 ألف جنيه بدلا من 362 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ400 ألف جنيه، فيم تباع الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا بـ450 ألف جنيه.أما تويوتا اليابانية كورولا "الهجينة" تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.وتبدأ أسعار الفئة الأولى من كورولا هايبرد 550.000 جنيه، وسعر الفئة الأعلى 600.000 جنيه.