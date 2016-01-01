أبرزها البابونج.. 6 أعشاب طبيعية مفيدة لتخفيف آلام التهاب المرارة

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أبرزها البابونج.. 6 أعشاب طبيعية مفيدة لتخفيف آلام التهاب المرارة

يعاني البعض من التهاب المرارة نتيجة تراكم العصارة الصفراء بسبب تواجد الحصوات التي تسد الأنبوب الذي يصل بينها وبين الكبد، ويتسبب ذلك في الشعور بآلام شديدة في البطن والظهر، فكيف يمكن التغلب على تلك الآلام دون زيارة الطبيب؟

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية الأعشاب التي يمكن تناولها للعلاج التهابات المرارة، وتخفيف حدة آلامها، بحسب موقع "Health line".

1- الكركم
تناول مشروب الكركم المغلي، أو إضافته للأطعمة أثناء طهيها، من شأنه يساهم في تخفيف حدة آلام التهاب المرارة، وذلك من خلال التخلص من الفيروسات والجراثيم.

2- البابونج
البابونج من الأعشاب التي تتميز بفعالية متميزة في علاج بعض الأمراض، ومنها التهاب المرارة، ويمكن تناوله مغليًا للتخفيف من حدة آلام البطن التي يشعر بها المريض.

3- النعناع
مشروب النعناع المغلي يساعد على إذابة حصوات المرارة بشرط المواظبة على تناوله بشكل يومي، كما أن النعناع يساعد على علاج آلام البطن التي يسببها التهاب المرارة.

المصدر: الكونسلتو

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