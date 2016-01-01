يعاني البعض من التهاب المرارة نتيجة تراكم العصارة الصفراء بسبب تواجد الحصوات التي تسد الأنبوب الذي يصل بينها وبين الكبد، ويتسبب ذلك في الشعور بآلام شديدة في البطن والظهر، فكيف يمكن التغلب على تلك الآلام دون زيارة الطبيب؟
يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية الأعشاب التي يمكن تناولها للعلاج التهابات المرارة، وتخفيف حدة آلامها، بحسب موقع "Health line".
1- الكركم
تناول مشروب الكركم المغلي، أو إضافته للأطعمة أثناء طهيها، من شأنه يساهم في تخفيف حدة آلام التهاب المرارة، وذلك من خلال التخلص من الفيروسات والجراثيم.
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التعليقات على أبرزها البابونج.. 6 أعشاب طبيعية مفيدة لتخفيف آلام التهاب المرارة
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