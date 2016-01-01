

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت 1 فبراير (بيان بالدرجات) الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت 1 فبراير (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بالإضافة إلى شبورة صباحية والرياح معتدلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة في ظل رياح معتدلة.



كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، فيما تشهد محافظة جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

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القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.