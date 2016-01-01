يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بالإضافة إلى شبورة صباحية والرياح معتدلة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على مناطق متفرقة في ظل رياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحًا وأمطار على مناطق متفرقة ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، فيما تشهد محافظة جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا مع نشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة وغائم أحيانًا والرياح معتدلة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:
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التعليقات على الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت 1 فبراير (بيان بالدرجات)
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