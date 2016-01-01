السيارات المعروضة في مزاد الإصلاح الزراعي فبراير المقبل

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السيارات المعروضة في مزاد الإصلاح الزراعي فبراير المقبل

أعلنت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي في مصر عن بيع بالمزاد العلني في الفترة المقبلة لعدد من المركبات المتاحة لديها وقالت أن المزاد سيقام في جلسة يوم الاثنين 17 فبراير 2020 مع توفر باقي تفاصيل المزاد مع الخبراء المثمنون مصطفى مختار حنفي وجي جي عبدالكافي.

وكانت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد أعلنت عن مزاد لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية، 10 فبراير المقبل، ويشمل سيارات مطافي وبيك أب وونش ومقطورات وجرار زراعي ولودر ماركات شنجان، شيفورليه، نيسان، جروف، بيدفورد، ميتسوبيشى، أوكراني.

بما يشمل :

- 2 سيارة ملاكي

- ميني باص

- أصناف أخرى متنوعة.

المصدر: صدى البلد

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