

الفرق بين فئات بيجو peugeot 508 المختلفة في مصر .. صور الفرق بين فئات بيجو peugeot 508 المختلفة في مصر .. صور

تعتبر بيجو 508 حسب تقرير الأميك السيارة الأنجح في

فئتها في 2019 وتفوقت على باقي الطرازات الأخري حيث تحمل السيارة peugeot 508 محرك ١٦٠٠ سي سي تيربو بقوة ١٦٥ حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من ٦ نقلات.



وتتميز السيارة peugeot 508 بالتصميم الجريء في الجزء الأمامي والفخامة الكبيرة في داخل

المقصورة.



وتتميز فئات السيارة بيجو 508 المختلفة بالمواصفات التالية:

قد يعجبك أيضا...

بيجو 508 الفئة الأولى : ٦ ايرباج - فرامل ABS EBD ESP ASR DSC EBA - حساس ركن خلفية وامامية - Iso Fix - حساس مطر - حساس إضاءة - جنوط ١٧ - مرايات كهرباء - مرايات تعتيم - مرايات ضم - مرايات تسخين - طارة مالتي - نظام تتبع الإضاءة بعد ترك السيارة - إضاءة ليد أمامي وخلفي - شاشة ٨ بوصه - بصمة - Start Engine - فرامل يد كهرباء - مثبت سرعه - محدد سرعة - كمبيوتر رحلات - شفتات طارة - عداد ديجيتال بالكامل - نظام بيجو ( i cockpit ) - ٦ سماعات - بلوتوث - USB - Android Auto - Apple car play - شاحن وايرلس - ٤ زجاج كهرباء - تكييف Dual zone - تكييف خلفي - فاميةبيجو 508 الفئة الثانية : مواصفات الفئة الأولى بالإضافة إلى كاميرا خلفيه -أضواء ليد داخلية - شاشة تاتش ١٠ بوصه - فرش جلد أسود - كراسي أماميةكهرباء - تسخين كراسي أمامية - تدليك كراسي الامامية - USB خلفي - جنوطاسبور ١٧ Tow Toneنتيجة بحث الصور عن بيجو 508بيجو 508 الفئة الثالثة : مواصفات الفئة الأولى والثانية بالإضافة إلى فتحه سقفبانوراما كهرباء - شنطة كهرباء - طارة جلد GT - ميموري لكرسي السائق - فرشجلد طبيعي - جنوط اسبور ١٨ Tow Tone - شعار GT - مرايات خارجية اسود لامع -نظام ليد كامل امامي وخلفي - نظام بيجو i cockpit amplify .