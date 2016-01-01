بالرغم من تراجع المبيعات بشكل كبير خلال 2019 إلا أنه ارتفعت نسب استيراد السيارات الفاخرة حسبما أعلنت جمارك الاسكندرية المنفذ الرئيسي لاستيراد السيارات في مصر، حيث أكد تقرير للجمارك أن مصر استوردت قرابة 10.080 ألف سيارة ملاكي فاخرة في 2019 بنمو
يزيد 104% عن عام 2018 الذي لم يسجل إلا استيراد قرابة 4927 سيارة فاخرة فقط.
وجاء ترتيب السيارات الفاخرة المستوردة في مصر كالتالي :
1- مرسيدس 5369 سيارة
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التعليقات على أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور
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