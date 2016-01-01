أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

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أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بالرغم من تراجع المبيعات بشكل كبير خلال 2019 إلا أنه ارتفعت نسب استيراد السيارات الفاخرة حسبما أعلنت جمارك الاسكندرية المنفذ الرئيسي لاستيراد السيارات في مصر، حيث أكد تقرير للجمارك أن مصر استوردت قرابة 10.080 ألف سيارة ملاكي فاخرة في 2019 بنمو
يزيد 104% عن عام 2018 الذي لم يسجل إلا استيراد قرابة 4927 سيارة فاخرة فقط.

وجاء ترتيب السيارات الفاخرة المستوردة في مصر كالتالي :

1- مرسيدس 5369 سيارة

2- BMW عدد 1456 سيارة

3- أودي 1003 سيارة

4- فولفو 866 سيارة

5- لاندروفر 394 سيارة
6- بورشة 293 سيارة

7- ميني كوبر 293 سيارة

8- جاجوار 169 سيارة

9- ألفاروميو 130 سيارة

10- مازيراتي 16 سيارة

11- بنتلي 11 سيارة

12- أستون مارتن 4 سيارات.

المصدر: صدى البلد

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