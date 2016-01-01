

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بالرغم من تراجع المبيعات بشكل كبير خلال 2019 إلا أنه ارتفعت نسب استيراد السيارات الفاخرة حسبما أعلنت جمارك الاسكندرية المنفذ الرئيسي لاستيراد السيارات في مصر، حيث أكد تقرير للجمارك أن مصر استوردت قرابة 10.080 ألف سيارة ملاكي فاخرة في 2019 بنمو

يزيد 104% عن عام 2018 الذي لم يسجل إلا استيراد قرابة 4927 سيارة فاخرة فقط.



وجاء ترتيب السيارات الفاخرة المستوردة في مصر كالتالي :



1- مرسيدس 5369 سيارة

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2- BMW عدد 1456 سيارة3- أودي 1003 سيارة4- فولفو 866 سيارة5- لاندروفر 394 سيارة6- بورشة 293 سيارة7- ميني كوبر 293 سيارة8- جاجوار 169 سيارة9- ألفاروميو 130 سيارة10- مازيراتي 16 سيارة11- بنتلي 11 سيارة12- أستون مارتن 4 سيارات.