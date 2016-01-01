شركات الطيران تطبق إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

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شركات الطيران تطبق إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

في الوقت الذي علقت فيه العديد من شركات الطيران رحلاتها للصين بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد، فإن الشركات التي ما زالت تقوم بتسيير رحلاتها للدولة الأسيوية بدأت تطبق سلسلة من الاجراءات لمنع انتشار المرض القاتل.

وأعلنت شركة طيران هونج كونج "كاثاى باسيفيك" أنها لن تقدم بعد الآن مناشف أو أغطية أو ملاءات ومجلات للركاب على رحلات الشركة وعلى رحلات الشركة التابعة لها "كاثاى دراجون" المتجهة للبر الرئيسي للصين أو القادمة من هناك.

كما سيتم تعليق عمليات بيع المنتجات على متن الرحلات الجوية أو الخدمات بواسطة العربات التى يقوم بها أطقم الضيافة.

كما سيحصل ركاب الدرجة السياحية والدرجة الاقتصادية على وجبات سريعة ساخنة تقدم في أكياس للاستخدام لمرة واحدة بدلا من الوجبات المعتادة الساخنة التي يتم تقديمها على صينية كالمعتاد.

المصدر: صدى البلد

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