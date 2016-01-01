للسيدات فقط.. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد

تعتبر الأظافر الطويلة من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر، نشر موقع " wiki how " طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.
- يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا.
- يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو.
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