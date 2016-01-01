

للسيدات فقط.. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد للسيدات فقط.. طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع واحد

تعتبر الأظافر الطويلة من علامات الأنوثة عند الفتيات، لكن لسوء الحظ تتعرض كثير من الفتيات لمشكلة تشقق او كسر الأظافر، نشر موقع " wiki how " طرق طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع.



- يجب الحرص على عدم أستخدام أظافرك كأدة لأزالة الورق اللاصق على العبوات ، التقليل من تركها فى المياه لفترة طويلة لأن ذلك يضعفها كثيرًا.



- يجب تناول الأطعمة الصحية والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبيوتين التى تعزز نمو الأظافر والشعر مثل مشروم، موز، سالمون، أفوكادو.

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- ضعي مزيل بشرة على أظافرك نقع أظافرك في ماء دافئ لمدة 5 دقائق لتخفيف البشرة، للحصول على صحة إضافية للبشرة ، ضع حمض الهيالورونيك حول البشرة ، والحفاظ عليها رطبة نضع مرطب حول بشرة الخاص بك سيمنع من تعليق الأظافر والأظافر المكسورة.- دعك أظافرك بالليمون لمدة دقيقة ثم وضع الزيوت مثل زيت الجوجوبا فهو من أفضل الزيوت التى تعمل على إطالة الأظافر بشكل كبير.