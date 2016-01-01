

«كانتاس» الأسترالية تلغي رحلاتها إلى بكين وشنغهاي بسبب فيروس كورونا «كانتاس» الأسترالية تلغي رحلاتها إلى بكين وشنغهاي بسبب فيروس كورونا

أعلنت خطوط "كانتاس" الجوية الأسترالية اليوم (السبت) أنها ستقوم بتعليق رحلتيها المباشرتين إلى كل من العاصمة الصينية (بكين) ومدينة "شنغهاي" خلال الفترة من 9 فبراير الجاري إلى 29 مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.



وقالت الشركة - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن هذا القرار جاء عقب القيود التي فرضتها كل من سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية على دخول البلدين، مشيرة إلى أن رحلتها "من وإلى" هونج كونج ستظل كما هي دون تغيير.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

