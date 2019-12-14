

عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020 عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

سجَّلت أسعار الذهب اليوم السبت 1-2- 2020 في مصر، تراجعا وانخفاضأ ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم،السبت 1-2– 2020.



وسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 694 جنيها اليوم.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 794 جنيها.وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالى 594 جنيها اليوم.ووصل سعر جنيه الذهب إلى 5552 جنيها.