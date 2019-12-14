عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

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صورة الخبر: عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020
عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020

سجَّلت أسعار الذهب اليوم السبت 1-2- 2020 في مصر، تراجعا وانخفاضأ ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم،السبت 1-2– 2020.

وسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 694 جنيها اليوم.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى 794 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 حوالى 594 جنيها اليوم.

ووصل سعر جنيه الذهب إلى 5552 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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