سجَّلت أسعار الذهب اليوم السبت 1-2- 2020 في مصر، تراجعا وانخفاضأ ملحوظا، وذلك في مستهل تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب.
واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم،السبت 1-2– 2020.
وسجل سعر الجرام الواحد عيار 21 الأوسع انتشارا، ارتفاعا لـ 694 جنيها اليوم.
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التعليقات على عيار 24 يسجل 694 للجرام.. انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1-2-2020
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