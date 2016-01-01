فيديوجراف.. ما هي فرقة البلاك كوبرا المصرية؟



فرقة بلاك كوبرا فرقة بلاك كوبرا



"اللى هيقرب من مصر هنشيله من على وش الأرض"، هذه الجملة التي قالها أحد ضباط فرقة البلاك كوبرا التابعة لـ الداخلية المصرية المختصة بمكافحة الإرهاب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة الـ68، حيث ينفذ أفراد الفرقة عمليات نوعية في البؤر الإجرامية والإرهابية الخطرة.



وتعد تلك الإدارة اليد الطولى لاجتثاث العناصر الخطرة والإرهابية داخل مصر، ويلتحق بها صفوة المقاتلين الذين يتم تدريبهم على أعلى مستويات الكفاءة والتجهيز، ومع تزايد العمليات الإرهابية والتهديدات المحيطة بالدولة، تطلب الأمر قيام وزارة الداخلية بإنشاء فرقة جديدة تكلف بتوجيه العمليات الاستباقية للعناصر الإرهابية والإجرامية والذين عاد ما يختبئون فى المناطق الواعرة وذات التضاريس الصعبة.



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