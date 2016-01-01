تعد الأسماك من أكثر الأطعمة الصحية، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لكن أشار موقع " health line " أن الإفراط في تناول هذه الأنواع من السمك يتسبب في كوارث صحية ..
-سمك التونة والسردين :-
لأنها تحتوى على الكثير من الزئبق، خاصة التونة الزعانف، وذلك لأن جميع الأسماك تأتي من المزارع حيث يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية والهرمونات التي يصبح لها ضرر بالغ على الجسم عند الإفراط في أكلها.
- سمك الثعابين :-
تحتوي الثعابين على الكثير من الدهون، وذلك بسبب امتصاص النفايات الصناعية والزراعية في الماء، وتحتوي الأنواع الأمريكية على أعلى مستوى من المواد المسممة، من المعروف أيضًا أن الثعابين الأوروبية ملوثة بكميات كبيرة من الزئبق.
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التعليقات على توقف عن تناولها فورا ..5 أنواع من السمك تتسبب في كوارث صحية.. أبرزها السردين
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