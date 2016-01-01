شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

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تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي

نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، صورة لأول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين ناديي الزمالك والترجي التونسي، المقرر إقامتها في 14 فبراير المقبل، على ملعب استاد الغرافة.

وأعلن الاتحاد القطرى عن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة أمام الجماهير المصرية والتونسية الراغبة فى حضور اللقاء على ملعب استاد الغرافة.

وقرر الاتحاد القطرى، إقامة مباراة كأس السوبر على ملعب استاد الغرافة، حيث يلعب الزمالك بطل الكونفيدرالية، أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي 2018-2019، فى تمام الساعة السادسة مساء.

وأرسل الزمالك، أمس الخميس، قائمة الفريق الخاصة بالمباراة، كما أرسل وفدا الى المغرب؛ لإقناع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بكافة المستندات التى تقدم بها من أجل نقل اللقاء خارج قطر.

وتم تقسيم فئات تذكرة مباراة الزمالك والترجي من قبل الاتحاد القطرى لكرة القدم أمام الجماهير الراغبة في حضور لقاء السوبر إلى فئتين بسعر 20 و50 ريالا قطريا للتذكرة.

المصدر: elbalad

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