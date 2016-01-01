نشر الاتحاد القطري لكرة القدم، صورة لأول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين ناديي الزمالك والترجي التونسي، المقرر إقامتها في 14 فبراير المقبل، على ملعب استاد الغرافة.
وأعلن الاتحاد القطرى عن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة أمام الجماهير المصرية والتونسية الراغبة فى حضور اللقاء على ملعب استاد الغرافة.
وقرر الاتحاد القطرى، إقامة مباراة كأس السوبر على ملعب استاد الغرافة، حيث يلعب الزمالك بطل الكونفيدرالية، أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي 2018-2019، فى تمام الساعة السادسة مساء.
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التعليقات على شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي
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