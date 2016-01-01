بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة

آخر الأخبارعلم وتقنية › بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة

صورة الخبر: بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة
بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة

فيروس كورونا الجديد تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية، وينتشر هذا الفيروس في جميع انحاء العالم، وتسبب في مقتل أكثر106 شخصا و إصابة 4593 مرضى، لهذا موقع إلكتروني جديد يوضح الانتشار السريع له، الذي لا يزال ينتشر بسرعة فائقة بين البشر.

ويظهر في الموقع حالة كل بلد في العالم وكم عدد الإصابات فيه، كما يدل على مكان تفشي المرض، معتمدا على آخر تقارير منظمة الصحة العالمية التي تصدر تقاريرها اليومية عن انتشار الفيروس القاتل.

ويبين الموقع عدد الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في كل دولة، وتوزعها على الخريطة، وعدد الإصابات البسيطة، والحرجة، وعدد الوفيات بسبب الفيروس.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا أصبح يم

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17989

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager