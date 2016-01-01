

بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة بعد انتشار «كورونا الجديد».. موقع إلكتروني يحدد عدد الإصابات وتوزعها على الخريطة

فيروس كورونا الجديد تم اكتشافه لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية، وينتشر هذا الفيروس في جميع انحاء العالم، وتسبب في مقتل أكثر106 شخصا و إصابة 4593 مرضى، لهذا موقع إلكتروني جديد يوضح الانتشار السريع له، الذي لا يزال ينتشر بسرعة فائقة بين البشر.



ويظهر في الموقع حالة كل بلد في العالم وكم عدد الإصابات فيه، كما يدل على مكان تفشي المرض، معتمدا على آخر تقارير منظمة الصحة العالمية التي تصدر تقاريرها اليومية عن انتشار الفيروس القاتل.



ويبين الموقع عدد الإصابات بالفيروس، وعدد الإصابات في كل دولة، وتوزعها على الخريطة، وعدد الإصابات البسيطة، والحرجة، وعدد الوفيات بسبب الفيروس.

قد يعجبك أيضا...

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن فيروس كورونا أصبح يم