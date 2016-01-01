

اكتشاف مادة أقدم من نظامنا الشمسي في حجر نيزكي اكتشاف مادة أقدم من نظامنا الشمسي في حجر نيزكي

اكتشف علماء من جامعة واشنطن وسانت لويس وكلتيك وجامعة شيكاجو حبيبات ما قبل النجوم، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة من مادة صلبة تشكلت قبل ولادة الشمس، وذلك في عينة نيزكية تسمى (كوريوس ماري)، من الحجر النيزكي الليندي الشهير وتم نشر النتائج في مجلة Nature Astronomy.



يُعد (كوريوس ماري) مثالًا بارزًا على جزءًا نيزكي يُسمى التضمين الغني بالكالسيوم والألومنيوم، وهذه من أولى الأجسام التي تكثفت في السديم الشمسي وتساعد علماء الكونيات على تحديد عمر النظام الشمسي،الأمر المثير للدهشة هو أن الحبيبات التي تسبق وجود الشمس موجودة اليوم، وبحسب الفهم الحالي لتكوين النظام الشمسي فإن تلك الحبيبات يفترض أنها لن تستطيع النجاة في البيئة التي تتشكل فيها.



ووفقا لجمعية الفلكية بجدة، إن هذه المادة المكتشفة حديثًا في الحجر النيزكي الليندي هي أقدم مادة معروفة على وجه الأرض ، وتتراوح ما بين خمسة إلى سبعة مليارات سنة، وهذا يجعلها أقدم من نظامنا الشمسي الذي يبلغ 4.6 مليار سنة .

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في عام 2016 ، اكتشف فريق بحث من جامعة شيكاغو أدلة في (كوريوس ماري) على وجود عنصر نادر يسمى كوريوم خلال تكوين النظام الشمسي.سميت هذه القطعة من الحجر النيزكي الليندي والكوريوم على اسم عالمة الفيزياء والكيمياء ماري كوري ، الحائزة على جائزة نوبل ، والتي وضعت عملها الرائد أساسًا لنظرية النشاط الإشعاعي.في الدراسة الجديدة ، استخدم العلماء التواقيع النظرية للغازات النبيلة لإظهار أن الحبيبات السابقة لكربيد السيليكون موجودة في عينة (كوريوس ماري).هذا أمر مهم لأنه يُعتقد عمومًا أن الحبيبات الموجودة هشة للغاية لدرجة أنها لا تتحمل ظروف درجات الحرارة المرتفعة التي كانت موجودة بالقرب من ولادة الشمس، ولكن يعتقد بأنه لم يتم تشكيل جميع التضمين الغني بالكالسيوم والألومنيوم بنفس الطريقة.ان وجود كربيد السيليكون في الشوائب الحرارية يخبرنا عن البيئة في السديم الشمسي عند تكثف المواد الصلبة الأولى، الى جانب أن كربيد السيليكون لم يتم تدميره بالكامل في عينة (كوريوس ماري) لذلك يمكن أن يساعد على فهم هذه البيئة بشكل أفضل قليلاً.لقد كان لدى العلماء 20 ملج من عينة (كوريوس ماري) لدراستها، وهي عينة كبيرة نسبيًا من منظور الكيمياء الكونية، ثم قاموا بتسخينها تدريجياً ، مما أدى إلى زيادة درجة الحرارة وقياس تكوين أربعة غازات نبيلة مختلفة انبعثت في كل 17 خطوة من درجات الحرارة .ولقد بحث علماء آخرون عن أدلة على وجود كربيد السيليكون في الأحجار النيزكية باستخدام الغازات النبيلة ، ولكن هذا الفريق هو أول من وجدها، وبشكل عام لا يعرف الباحثون كيف تم وضع كربيد السيليكون من نجم آخر في الحجر النيزكي ، وهذا يعني الآن أنه يتعين عليهم إعادة التفكير فيما كان معروفًا سابقًا عن الكيمياء في بداية نظامنا الشمسي.وذكر الباحثون في دراستهم : على الرغم من أن التضمين الغني بالكالسيوم والألمنيوم ، أقدم المواد الصلبة المؤرخة في النظام الشمسي ، قد تمت دراستها على نطاق واسع ، لا تزال هناك أسئلة تتعلق بطبيعة وأصل ما تتضمنها وتوزيعها بين النيازك البدائية وعلاقاتها بالمكونات النيزكية ألاخرى.