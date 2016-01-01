صرحت شركة هواوي الصنية بأنها لاتزال مستعدة للعودة إلى استخدام خدمات جوجل على هواتفها في حال رفع الحظر الأمريكي عن الشركة؛ حيث جاء تصريحها بعد ما جاء على لسان Fred Wangfei أحد التنفيذين في الشركة بأنهم لن يعودوا لجوجل حتى في حال رفع الحظر عنهم.
أي أنهم لن يستخدموا متجر جوجل بلاي ولا خدمات البريد الإلكتروني الجيميل ولا خرائط جوجل أو أي من التطبيقات الأخرى التي تعود للشركة الأمريكية؛ لكن هذا تم نفيه على لسان المتحدث باسم الشركة قائلاً ” أول خياراتنا هو نظام الأندرويد المفتوح المصدر بما يشمله من خدمات جوجل للهواتف؛ حيث يعد هو من ساعدنا لنصبح في المرتبة الثانية عالمياً في شحنات الهواتف الذكية”.
ولاتزال شركة هواوي قادرة على استخدام نظام الأندرويد الأساسي لكنها لا تستطيع إضافة خدمات جوجل على هواتفها؛ بالرغم من وجود عدة طرق التفافية لإضافة تطبيقات جوجل من قبل المستخدمين أنفسهم لكن تبقى مشكلة الأمان والدعم والتحديثات من الشركة نفسها هي العقبة أمام المستخدمين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هواوي: سنعود لاستخدام خدمات جوجل في حال رفع الحظر الأمريكي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق