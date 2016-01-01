مالك فيراري يتهم الوكالة بتحطيم سيارته التي قيمتها 900 ألف ريال

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صورة الخبر: مالك فيراري يتهم الوكالة بتحطيم سيارته التي قيمتها 900 ألف ريال
مالك فيراري يتهم الوكالة بتحطيم سيارته التي قيمتها 900 ألف ريال

ادعى زوجان في ولاية تكساس الأمريكية أن وكالة فيراري دمرت سيارتهم 458 سبايدر موديل 2014 بعد إعطائها لهم بغرض البحث عن مشتري لها بسعر 239,000 دولار (896,000 ريال).

وقد رفع الزوجان دعوى قضائية ضد الوكالة زعموا فيها أن أحد الموظفين قرر تجربة السيارة حول المدينة وتسبب في حادثة أدت لدمارها، والأسوأ أن الوكالة لم تخبر الزوجين بما حدث.

في الواقع الوكالة أخبرتهم أن أحدهم مهتم بشراء السيارة بسعر أقل من المطلوب، مع ادعاء الزوجين أن هذا المشتري الغامض كان الوكالة نفسها، وقد رفض الزوجان العرض قبل قيام الوكالة بالضغط عليهم .. وقد قرر الزوجان قبول العرض فور معرفتهم بالحادث، والآن اتهموا الوكالة بإخفاء تفاصيل هامة والاحتيال عليهم أثناء مفاوضات الصفقة.

الوكالة في المقابل ترفض هذه الادعاءات، حيث أكدت في تصريحات ان العرض تم تقديمه قبل الحادثة، وأنه بعد الحادثة قرروا إكمال الصفقة بالسعر الذي وافق الزوجان عليه، وسيقوم القضاء بالحكم على النزاع خلال أسابيع.

صورة الخبر: مالك فيراري يتهم الوكالة بتحطيم سيارته التي قيمتها 900 ألف ريال

المصدر: المربع نت

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