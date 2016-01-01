

لتفعيل 177 خدمة حكومية.. خطة التحول الرقمي بـ20 محافظة لتفعيل 177 خدمة حكومية.. خطة التحول الرقمي بـ20 محافظة

تستعد الحكومة لتفعيل 177 خدمة حكومية إلكترونية من خلال منظومة التحول الرقمي خلال 2020، بعد استكمال مشروع الخدمات الحكومية الإلكترونية، وفي هذا الصدد تسابق عدد من المحافظات في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات حيث وصل عدد المحافظات التي بدأت في المشروع نحو 20 محافظة، انطلاقة بأول محافظة رقمية في مصر بورسعيد ستتبعها 8 محافظات جديدة ضمن المرحلة الثانية ثم 12 محافظة حاليًا تدخل مشروع التحول الرقمي آخرها محافظة الوادي الجديد.



وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت في إعادة هيكلة شاملة لملف التحول الرقمي بعد توحيد ونقل اختصاصات الملف بالكامل إلى جعبة حقيبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من وزارة الإصلاح الإداري حيث أصبحت الوزارة المسئول المباشر عن تنفيذ جميع الملفات الخاصة بمشروع التحول الرقمي على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى كل في قطاعه.



وأكد الوزير، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروع التحول الرقمي ليس نظامًا وتطبيقات تكنولوجية يتم تنفيذها فقط بل برنامج يحتاج إلى توعية وتفاعل من المواطنين حيث سيكون أسلوب حياة يحول الأفراد من التعامل بالنقود "الكاش" للمحافظ الإلكترونية سواء في من خلال الحسابات البنكية او على الموبايل وهذا سيؤدي إلى التخلي عن جميع الطرق التقليدية والعتيقة مع تغير في المعاملات، مشيرًا إلى أن التسوق سيتم من خلال هذه المحافظ الالكترونية فيما بعد.

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وقال الوزير إن هناك إصرارًا من المحافظين على تطوير وتهيئة البنى التحتية للاتصالات والشبكات لتتواكب مع التطورات الرقمية الحالية، مشيرًا إلى أن منظومة التحول الرقمي ستعتمد على شبكة ذكية مزودة بكابلات الألياف الضوئية الفايبر دون الاعتماد على شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن الشبكة مؤمنة وتعمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تقوم الوزارة حاليًا باستكمال وتنفيذ نحو 25 مشروعات في منظومة التحول الرقمي.وأكد الوزير أن جميع المحافظات تسعى إلى تجهيز البنية التحتية لشبكات الاتصالات، وتقوم بالتعاون مع الوزارة وفريق العمل المشكل من لجان حكومية لإنشاء وحدات مصغرة تعمل على دعم مشروع التحول الرقمي بحيث يتم إطلاق جميع الخدمات للمصريين في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن أول محافظة تم الانتهاء من تجهيزها وإطلاق الخدمة بها كانت بورسعيد تبعها 8 محافظات جاري، تجهيز المباني الحكومية وإعادة تطويرها وربطها بالفايبر تضم القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.وأوضح الوزير ان الوزارة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات تقوم حاليا بالبدء في تجهيز البنية التحتية للاتصالات بنحو 12 محافظة أخرى تشمل كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وسوهاج والقليوبية والمنوفية والشرقية والمنيا والدقهلية والفيوم، وأخرهم محافظتي الوادي الجديد وأسيوط التي سيتم من خلال بناء شبكة ذكية موحدة سيتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين او عبر منصات البريد أو مكاتب الخدمات الجماهيرية التكنولوجية بالمحافظات حيث يستهدف المشروع ربط 33 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية بكابلات الفايبر باستثمارات تتخطى 6 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى.نماذج من المحافظات التي لحقت بالمشروع خلال ينايركفر الشيخبدأت محافظة كفر الشيخ في بناء البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي وميكنة عدد من إدارات الديوان العام بالمحافظة بهدف توفير خدمات متميزة للمواطنين، ومنها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمباني والأصول المملوكة للمحافظة، وتطوير إدارة الإيرادات وقاعدة بياناتها، للحفاظ على المال العام وتطبيق قيم النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد المالي والإداري، ورفع كفاءة الأداء الحكومى وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات.كما تقوم المحافظة بتنفيذ حزمة البرامج اللازمة لميكنة العمليات المالية والإجراءات المخزنية، والتي تضم ميكنة نظام الموارد البشرية بشكل كامل لا يسمح بتدخل العنصر البشري وميكنة أنظمة الحسابات العامة لجميع العمليات المالية وميكنة منظومة الدفاتر المالية والمحاسبية لسهولة الرقابة، وميكنة أنظمة المشتريات والمخازن.أسيوطوقعت محافظة أسيوط بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى سرعة الانتهاء من عملية التحول الرقمي لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة وميكنة كل القطاعات الحكومية.كما تقوم المحافظة تنفيذ منظومة كارت الفلاح الذكي، إحدى ثمار منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين، حسب المساحات المنزرعة فعليا بهدف تحسين الخدمات الزراعية، ورعاية صغار المزارعين.البحيرةوضعت محافظة البحيرة خطة لتدريب العاملين بالجهات الحكومية، وبدأت في تنفيذ أولى دورات التحول الرقمي للعاملين بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تأهيل المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، كما وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ووزارة الإتصالات لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات لمشروع التحول الرقمي لميكنة كل القطاعات الحكومية.ويهدف البروتوكول، إلى تنفيذ مشروع التحول الرقمي وميكنة إدارات ديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات، إنطلاقًا من الدور الذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ودعم الخطة الإستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية بالدولة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.دمياطوقعت محافظة دمياط بروتوكول تعاون ثلاثي مع وزارة الاتصالات والمصرية للاتصالات والمحافظة للبدء في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات ضمن مشروع التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة؟ يهدف إلى دعم الخطة الاستراتيجية الخاصة بميكنة كافة القطاعات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن وتقديم كافة المعلومات المتاحة بشكل دقيق ومنظم لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالمحافظة.أسوانتسعى محافظة أسوان إلي أن تصبح من أولى المحافظات لتطبيق التحول الرقمي وخاصة فى ظل وجود قاعدة من الإمكانيات والكوادر البشرية المدربة بعد إنشاء وتطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، وإنشاء عدد 2 مراكز أخرى بمدن كلابشة وأبو سمبل السياحية، وإنشاء مركز تكنولوجي ثامن بمدينة أسوان الجديدة وإنشاء المركز الإماراتي لتطبيق منظومة الشباك الواحد، فضلًا عن استعدادا لتحويل كافة المصالح الحكومية إليها في المخطط المستقبلي للمحافظة.الوادي الجديدوقعت محافظة الوادى الجديد بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبدء تنفيذ منظومة التحول الرقمي على أرض المحافظة وتجهيز مجمع المصالح الحكومية المميكن المزمع إنشاؤه، كما طلبت المحافظة من الوزارة تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت وتم تشكيل لجنة من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لتقييم مستوى خدمات المحمول والانترنت بالمحافظة وتقويتها، والتنسيق مع هيئة البريد لإنشاء فرع بريد مركزى بمجمع المصالح الحكومية، وإنشاء مركز تدريب على الاتصالات بالمحافظة.