

هاري وصورة الفيل.. خسارة جديدة للأمير المثير للجدل هاري وصورة الفيل.. خسارة جديدة للأمير المثير للجدل

خسر الأمير البريطاني، هاري، الشكوى التي رفعها ضد صحيفة قالت إنه تلاعب بصور حيوانات برية في أفريقيا.



وذكرت "سكاي نيوز"، الجمعة، أن الأمير هاري الذي تخلى عن مهامه الملكية في بريطانيا أخيرا رفع شكوى على صحيفة "ميل أون صنداي" أمام منظمة المعايير الصحفية المستقلة، التي تتولى النظر في الشكاوى التي يقدمها الجمهور ضد وسائل الإعلام.



وقال هاري في شكواه إن الصحيفة اخترقت البند رقم واحد في مدونة سلوك المحررين التي تتعلق بالدقة، لكن المنظمة رأت أن هذا الأمر غير صحيح.

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وكان الأمير بريطاني خلال زيارته إلى أفريقيا نشر صورا عدة على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" لحيوانات منها الفيل والأسد ووحيد القرن.وعلقت صحيفة "ميل أون صنداي" على هذه الصور قائلة إنها لا تروي كل القصة، مشيرة إلى أن الأمير تجاهل توضيح الظروف التي تم فيها التقاط الصور.وأضافت أن الحيوانات كانت حينها مربوطة ومخدرة.ونشرت الصورة التي التقطها هاري للفيل وقارنتها بصورة أكبر للفيل تظهره مربوطا، في محاولة منها لإثبات ما تقوله.وكانت الصور من بين مجموعة صور التقطها الأمير لتسليط الضوء على يوم الأرض.وقال التقرير إن المتحدث باسم الأمير هاري حينها رفض التعليق على الصور، فيما قالت مصادر إن التعديل الذي أدخل على الصور بسبب نظام تنسيق الصور في إنستغرام.