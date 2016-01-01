

بطرق طبيعية وآمنة.. وصفات لتطويل الشعر بطرق طبيعية وآمنة.. وصفات لتطويل الشعر

غالبا ما تسعى الفتيات للحصول على وصفات لتطويل الشعر تكون طبيعية، وعند الانتظام على وصفات تطويل الشعر المناسبة يساعد ذلك في الحصول على شعر صحي، وتحلم الفتيات دائما بتطويل الشعر، حيث يقمن باستخدام العديد من المنتجات الجاهزة للعناية بالشعر لكن دون نتائج تذكر، وتؤثر الكثير من العوامل على نمو الشعر منها العمر، ونوع الشعر، والصحة عامة، وأيضًا عامل الوراثة، والتغير في الهرمونات، والتوتر، والإصابة بأمراض معينة خاصة بالتأثير على الشعر، ونقص التّغذية، وتناول بعض أنواع العلاجات المضرة بالشعر.



لذا نعرض لك عزيزتي في هذا التقرير عدة وسائل طبيعية وآمنة للعناية بالشعر ولسرعة نموه.



وصفات لتطويل الشعر

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المكوناتطريقة التحضيروصفات لتطويل الشعرنصائح ووصفات لتطويل الشعر من خير الطبيعةوصفة البيض لتطويل الشعرالمكونات– 2 بيضة– ملعقتان زيت زيتون أو خروعطريقة التحضير– احضري وعاء وضعي به البيضة ثم أضيفي إليها زيت الزيتون أو الخروع.– قومي بغسل شعرك بالماء فقط بشكل جيد حتى تتأكدي من عدم وجود أي زيوت أو كريمات به.– ثم جففي شعرك بشكل جيد بالمنشفة.– قومي بوضع الخليط على شعرك وفركه في فروة رأسك جيدا حتى يصل من الجذور وحتى الأطراف.– استمري في تدليك فروة رأسك به حتى تمتص كامل الخليط.– اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة ملفوفا بالبونيه.– بعد أن تمر ساعة قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء فقط.– كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى تلاحظي فرق الطول في شعرك.المحتوياتالمكوناتطريقة التحضيروصفة البصل والعسل لتطويل الشعرنصائح ووصفات لتطويل الشعر من خير الطبيعةالمكونات– ثمرة كبيرة من البصل– ملعقتان أو ثلاثة من العسلطريقة التحضير– قومي بتقطيع البصلة، ثم اعصريها جيدًا، وضعي عصيرها في علبة وأحكمي غلقها.– قومي بتدليك فروة رأسك بعصير البصل، ومعه العسل، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك.– كرري هذه الوصفة مرة كل يوم، حتى تحصلي على النتائج التي تحلمين بها.وصفة زيت الجوجوبا لتطويل الشعريمكنك استخدام زيت الجوجوبا لزيادة نمو شعرك، حيث تقومين بتدليك فروة الرأس به بشكل جيد وحتى تمتص الزيت من الجذور وحتى الأطراف، وتتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء جيدًا، وكرري هذا يوميا حتى ينمو شعرك بالشكل المرغوب به.وصفة الزّبادي لتطويل الشعرقومي بوضع الزبادي على شعرك ودلكيه جيدًا، واتركيه لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة، ثم اغسلية بالماء الفاتر جيدًا، وكرري عمل هذه الوصفة يوميًا.المحتوياتوصفة الخردل والزبادي لتطويل الشعرالمكوناتطريقة التحضيروصفة الخردل والزبادي لتطويل الشعرنصائح ووفات لتطويل الشعر من خير الطبيعةالمكونات– ملعقة كبيرة من بودرة الخردل– ملعقة كبيرة من لبن الزبادي– ملعقة صغيرة من العسل– ملعقة صغيرة من عصير الليمونطريقة التحضير– احضري وعاء وضعي به بودرة الخردل، ثم أضيفي إليها القليل من الماء الفاتر، واخلطيهما جيدًا، ثم ضيفي بقية المكونات السابقة وقومي بتقليبهم حتى تحصلي على خليط ممتزج ومتجانس.– قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء بحيث تحرصي على وصول الخليط لكل جزء في فروة رأسك، ثم تغطيه البونيه أو المنشفة لمدة لا تزيد عن ثلاثين دقيقة.– ثم اغسليه بالشامبو والبلسم جيدًا، وكرري هذه الوصفة مرة أو مرتين كل أسبوع.المحتوياتوصفة الخردل والسكر لتطويل الشعرالمكوناتطريقة التحضيروصفة الخردل والسكر لتطويل الشعرنصائح ووصفات لتطويل الشعر من خير الطبيعةالمكونات– ملعقة كبيرة من بودرة الخردل– ملعقة صغيرة من السكّر– صفار بيضة واحدة– ملعقة كبيرة من زيت الزيتونطريقة التحضير– قومي بوضع بودرة الخردل مضافا إليها الماء في وعاء وقومي بخلطهم جيدًا ثم أضيفي إليهم بقية المكونات، واستمري في الخلط حتى تحصلي على قوام متماسك.– ضعي الخليط على شعرك ودلكيه جيدا بحيث يصل إلى فروة الشعر، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.– قومي بتكرار هذه الوصفة مرة أسوعيًا حتى يتحقق النمو المرغوب لشعرك.نصائح يجب معرفتها قبل الإنتظام على وصفات لتطويل الشعر– احرصي على عمل حمام زيت لشعرك أسبوعيًا، أو حمام كريم حسب المتوفر، ويجب اختيار النوع الذي يحتوي على نسبة أقل من المواد الكيميائية.– لا تقومي بغسل شعرك بالشامبو يوميًا لأنها عادة تسبب جفاف الشعر.– عليك باستخدام البلسم بعد الشامبو مباشرة لإعادة التلطيف والترطيب بعد الجفاف.– قومي بعمل مساج أو تدليك لفروة راسك لأنه يساهم في توزيع صحي للدورة الدموية في الرأس مما يساهم في تغذية الشعر.– عليك بشطف شعرك بالماء البارد بعد غسله.– بعد غسل شعرك اتركيه ليجف بشكل طبيعي فهذا يمنع تقصفه وإتلافه.– يفضل تمشيط الشعر قبل الاستحمام لمنع تشابكه، وتمشيطه مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.– بحسب نوع شعرك استخدمي المنتجات المناسبة له