"هعطس في وشك أموتك".. صيني يسعل في وجه طبيبتين رفضتا إعطاءه الدواء (فيديو)

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صورة الخبر: "هعطس في وشك أموتك".. صيني يسعل في وجه طبيبتين رفضتا إعطاءه الدواء (فيديو)
"هعطس في وشك أموتك".. صيني يسعل في وجه طبيبتين رفضتا إعطاءه الدواء (فيديو)

خوف ورعب سيطرا على مدن الصين، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل بها، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف بالإضافة إلى وفاة 170 شخصا بجميع أنحاء العالم، الأمر الذي حول مدينة "ووهان" الصينية، والتي يعتقد أنها مركز انتشار المرض، إلى مدينة أشباح بعد التزام السكان منازلهم.

ونشر موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مقطع فيديو لرجل وسيدة من مدينة ووهان، داخل مستشفى بمدينة "شياوجان" الصينية، إذ عانى الرجل من حمى مستمرة، وارتفعت درجة حرارته منذ أربعة أيام، فلجأ إلى المستشفى لإعطائه الدواء، إلا أن الأطباء أخبروه أن الدواء نفد. 2020

وأصيب الرجل الذي لم تعرف هويته بعد، بحالة غضب، ونزع الكمامة التي كان يضعها على وجهه وسعل عمدا في الطبيبتين اللتين أخبرتاه بنفاد الدواء، ليصيبهما بالمرض.

وبعد فحص الرجل تبين أنه مصاب بالأنفلونزا وليس فيروس كورونا، إلا أن تصرفه أثار غضب العاملين بالمستشفى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية، بعد تفشي الفيروس بالصين وإصابة عدة حالات بعدد من دول العالم.

المصدر: الوطن

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