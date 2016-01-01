خوف ورعب سيطرا على مدن الصين، بعد انتشار فيروس كورونا القاتل بها، ووصل عدد حالات الإصابة إلى 7 آلاف بالإضافة إلى وفاة 170 شخصا بجميع أنحاء العالم، الأمر الذي حول مدينة "ووهان" الصينية، والتي يعتقد أنها مركز انتشار المرض، إلى مدينة أشباح بعد التزام السكان منازلهم.
ونشر موقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مقطع فيديو لرجل وسيدة من مدينة ووهان، داخل مستشفى بمدينة "شياوجان" الصينية، إذ عانى الرجل من حمى مستمرة، وارتفعت درجة حرارته منذ أربعة أيام، فلجأ إلى المستشفى لإعطائه الدواء، إلا أن الأطباء أخبروه أن الدواء نفد. 2020
وأصيب الرجل الذي لم تعرف هويته بعد، بحالة غضب، ونزع الكمامة التي كان يضعها على وجهه وسعل عمدا في الطبيبتين اللتين أخبرتاه بنفاد الدواء، ليصيبهما بالمرض.
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التعليقات على "هعطس في وشك أموتك".. صيني يسعل في وجه طبيبتين رفضتا إعطاءه الدواء (فيديو)
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