الأمريكيون المرحلون من الصين يخضعون لحجر صحي اختياري

خضع مئات الأمريكيين الذين عادوا لبلادهم، بعد ترحيلهم من مدينة (ووهان) الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، لحجر صحي اختياري في قاعدة مارش الجوية في جنوب كاليفورنيا.
وذكرت تقارير إخبارية، أن المرحلين ليس مطلوبا منهم البقاء في القاعدة، لكن مراكز منع ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إنه تم مطالبة الركاب بالبقاء ثلاثة أيام تحت الفحص والمراقبة، وأعرب العائدون عن موافقتهم.
وإذا طلب أحد العائدين المغادرة قبل انتهاء فترة الأيام الثلاثة، فسوف تتم مناقشة ذلك على أعلى مستوى داخل الحكومة الأمريكية، حسبما أعلن مسئولون أمريكيون.
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