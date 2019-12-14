أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ693 جنيها

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أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ693 جنيها

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الذهب اليوم الجمعة، وسجل عيار 21 نحو 693 جنيهًا.

وأضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن عيار 18 سجل نحو 593 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 793 جنيهًا.

وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أن سعر جنيه الذهب سجل 5550 جنيها، وسعر الأوقية 1577 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن قالت منظمة الصحة العالمية إن التدابير التى اتخذتها الصين تسيطر على تفشي فيروس كورونا، وأظهرت مسوح مؤشرات على الاستقرار فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، لكن المعدن النفيس ارتفع 3.7% منذ بداية الشهر الجارى، ويتجه لتسجيل أفضل مكسب شهرى منذ أغسطس، فى الوقت الذى أجج فيه انتشار الوباء مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1572.96 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1578.30 دولار.

المصدر: الدستور

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